وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية

2020-04-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي الأنظمة واللوائح- تشريعات مؤسسات السوق.

. أخصائي الأنظمة واللوائح- تشريعات الشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية.

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. مستشار- التزام مؤسسات السوق.

. أخصائي- حماية المستثمر.

. أخصائي- دراسات لجنة الاستئناف.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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