51 وظيفة إدارية شاغرة لدى وزارة الرياضة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الرياضة (الهيئة العامة للرياضة سابقاً) توفر 51 وظيفة شاغرة (للرجال)، وتدعو المواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

ويمكن للراغبين في التقدم على هذه الوظائف، تقديم طلباتهم من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المراتب:

– ويبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (51) وظيفة شاغرة (رجال) موزعة على النحو التالي:

1- المرتبة الرابعة (16 وظيفة).

2- المرتبة الخامسة (10 وظائف).

3- المرتبة السابعة (22 وظيفة).

4- المرتبة الثامنة (وظيفة واحدة).

5- المرتبة التاسعة (وظيفتان).

الشروط والضوابط العامة:

1- الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

2- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

3- يشترط حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السابعة والثامنة والتاسعة.

4- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

5- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

6- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية .موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله غداً الأحد بتاريخ 1441/07/06هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1441/07/10هـ (فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: (اضغط هنا).