وظائف شاغرة : مئات الوظائف الشاغرة بالشركة الدولية للخدمات البريدية ” ايجي سيرف” لجميع المؤهلات

تعلن الشركة الدولية للخدمات البريدية ” ايجي سيرف” كبرى الشركات العاملة فى مجال الطباعة و التظريف، 44 شارع عبد المنعم رياض – المهندسين، عن مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا و المتوسطة من الجنسين، بمرتبات مجزية، للعمل في كافة أنحاء الجمهورية، و نتابع الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف الشركة الدولية للخدمات البريدية ” ايجي سيرف”

مطلوب عدد 20 استعلام بنكي، و يشترط مؤهل عالي و خبرة لا تقل عن سنة. مطلوب عدد 25 مشرف مجموعة توزيع، مؤهل عالي، و يشترط خبرة سنتين في نفس المجال. مطلوب عدد 10 خدمة عملاء من الجنسين، ويشترط مؤهل عالي. مطلوب عدد 100 مندوب استعلام، مؤهل عالي أو فوق متوسط. مطلوب عدد 100 مندوب توزيع، و يشترط مؤهل متوسط. مطلوب عدد 20 موظف فرز” خدمات بريدية” مؤهل متوسط.

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مزايا وطرق التقديم للوظائف

و لجميع الوظائف يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية و اجتماعية و تأمين تكافلي و دورات تدريبية و عمولات، و للراغبين يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 19634