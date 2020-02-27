وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 5 مدن

2020-02-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وينبع، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف- المواد الخام (جازان).

. مدير- الصيانة (ينبع).

. مخطط- الصيانة (الجبيل).

. أخصائي أول- السلامة (الجبيل).

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. منسق- خدمة العملاء والوثائق (الرياض).

. مهندس ميكانيكي- مشاريع الموقع (الجبيل).

. فني ثالث- فرن الميكانيكية (جازان).

. مخطط- الصيانة (جازان).

. ممثل ثاني- المبيعات (الدمام).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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