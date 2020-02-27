وظائف إدارية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

2020-02-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، الهندسة).

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– أخصائي تطوير مهني: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مترجم محتوى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (لغات وترجمة، لغة إنجليزية).

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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