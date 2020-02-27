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وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة موبايلي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تصميم الشبكات.
– أخصائي طلبات وتسليم تقنية المعلومات.
– مدير التمويل.
– أخصائي التخطيط الأمني.
– مدير عام إدارة المخاطر والمرونة.
– مدير تصميم الوصول.
– أخصائي تنفيذ الشبكات.
– مدير المشتريات العامة.
– أخصائي مشتريات الشبكات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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