شكرا لقرائتكم جمعية أعمال تعلن عن وظائف شاغرة بمدينة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-27 جمعية أعمال تعلن عن وظائف شاغرة بمدينة الرياض لحملة الثانوية العامة فما فوق متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جمعية أعمال عن توفر فرص وظيفية بعدة مسميات (للرجال)، لحملة الثانوية العامة فما فوق، وذلك حسب الشروط الموضحة أدناه، وفق المسميات التالية: Advertisements استشاري مبيعات.

خبير مسح عقاري. – للتقديم إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي مع ذكر المسمى الوظيفي في العنوان ([email protected]). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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