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2020-02-26 الصحة تفتح باب التسجيل على وظائف موسم الحج متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت لجنة القوى العاملة الزائرة بالحج بوزارة الصحة عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بموسم الحج، من خلال التعاقد المؤقت، وذلك للعمل بموسم الحج للعام الحالي 1441هـ، للعمل في مستشفيات المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، والمدينة المنورة؛ وذلك وفق التخصصات التالية: فئة الأطباء: – أطباء العناية المركزة (استشاريون، أخصائيون، مقيمون). – أطباء أمراض القلب (استشاريون، أخصائيون). – أطباء التخدير (استشاريون، أخصائيون). – أطباء الطوارئ (استشاريون، أخصائيون). – أطباء أمراض الكلى (استشاريون، أخصائيون). فئة التمريض: Advertisements – أخصائي، فني تمريض عناية مركزة. – أخصائي، فني علاج تنفسي. – أخصائي، فني تمريض غسيل كلوي. وبينت اللجنة أن متطلبات التسجيل هي: . يجب حصول المتقدم على إجازة نظامية تغطي فترة التعاقد. . يجب حصول المتقدم على موافقة من جهة عمله بالمشاركة. . الممارسة الفعلية للتخصص للفئات التالية: (طبيب مقيم عناية مركزة، تمريض عناية مركزة، أخصائي علاج تنفسي، تمريض غسيل الكلى)، مع ضرورة إرفاق صورة تثبت ذلك. . يجب حصول المتقدم على تصنيف هيئة التخصصات الصحية ساري المفعول. وأوضحت اللجنة أن التسجيل متاح من خلال بوابة التسجيل بموقع وزارة الصحة الإلكتروني عبر الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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