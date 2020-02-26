وظائف شاغرة للجنسين بشركة الأهلي إسناد في 8 مدن

2020-02-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى“مستشار مبيعات التمويل العقاري”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وجدة، والدمام، وتبوك، وجازان، والطائف، وعرعر، والدرعية).

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مايو 2020.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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