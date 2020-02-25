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وظائف إدارية شاغرة بهيئة الطيران المدني
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل استطلاع أمني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو هندسة الحاسوب، أو نظم المعلومات الحاسوبية، أو هندسة البرمجيات).
– أخصائي عمليات الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، أو الشبكات، أو الحاسب الآلي، أو البرمجيات).
– كبير محللي استطلاع أمني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو هندسة الحاسوب، أو نظم المعلومات الحاسوبية، أو هندسة البرمجيات، أو الشبكيات).
– كبير أخصائيي عمليات الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، أو الشبكات، أو الحاسب الآلي، أو البرمجيات، أو علم الحاسوب، أو نظم المعلومات).
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 فبراير 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 25 أبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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