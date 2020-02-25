2020-02-25

وظائف للرجال والنساء في عدة مدن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الشملاني جروب عن توفر وظائف للجنسين في عدة مدن على مستوى المملكة على النحو التالي:

1. مشرف فرع:

– سعودي الجنسية.

– جميع مدن ومحافظات المملكة.

– دبلوم فأعلى.

– خبرة سنة فأعلى.

2. محاسب:

– سعودي الجنسية.

– جدة

– بكالوريوس

– حديث تخرج أو خبرة لا تزيد عن سنتين

Advertisements

3. مشرف خدمات توصيل:

– سعودي الجنسية.

– جدة

– خبرة في نفس المجال

4. مندوب توصيل:

– سعودي الجنسية.

– جميع المناطق

– وجود رخصة

5. مدخلين / مدخلات بيانات

– سعودي الجنسية.

– جدة

– مهارات الحاسب الآلي.

6. خدمة عملاء نساء فقط:

– سعودية الجنسية.

– جدة – خبرة سنة فأكثر

للتقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل بعنوان الوظيفة :

[email protected]

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر