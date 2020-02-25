وزارة الحج تدعو 105 متقدمين ومتقدمات على وظائفها للمقابلة الشخصية

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسماء (105) متقدمين ومتقدمات على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 23 / 06 / 1441ه لنهاية 26 / 06 / 1441هـ، على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية في حين طلبت وزارة الحج والعمرة من المعلنة أسمائهم مراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

وأضافت أن على المعلن أسمائهم مراجعتهم للوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة:

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أصل الهوية الوطنية.

أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلين على الدراجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.

وظائف التصميم الداخلي نأمل إحضار مجموعة من الأعمال الخاصة بالمرشحة.

ونود التأكيد على من لم يحضر / تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك بأنه عزوف منه / منها عن رغبته في التوظيف.

مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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