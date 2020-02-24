تعلن شركة موري سوشي انترناشونال كبرى الشركات العاملة في مجال الضيافة و السياحة ” كوبري النزهة – الماظة – مصر الجديدة بالقاهرة ” عن وظائف شاغرة للمؤهلات المتوسطة و العليا، من الجنسين، كما تطلب طلبة متفرغين و حديثي التخرج، و ذلك للعمل فورا بفروع الشركة ” مصر الجديدة و مدينة نصر و التجمع و الشيخ زايد و مدينة السادس من أكتوبر” بمرتبات مجزية، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-
الوظائف المطلوبة لشركة موري سوشي انترناشونال
- مشرف صالة، و يشترط مؤهل عالى أو متوسط و خبرة.
- ويتر، و يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط.
- مساعد ويتر، و يشترط مؤهل متوسط .
- شيف، و يشترط مؤهل عالى أو متوسط.
- مساعد شيف، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط.
- رئيس قسم بالمطبخ، و يشترط مؤهل عالى أو متوسط.
- استيوارد ” عامل تجهيز و تحضير” و لا يشترط مؤهل.
وظائف آخري:-
الشروط و المزايا:-
و يشترط لجميع الوظائف مؤهلات عليا و متوسطة، ما عدا وظيفة استيوارد لا يشترط مؤهل، و نظام العمل 8 ساعات، و تقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية و اجتماعية و بدل انتقالات، و ذلك من منطقة التجمع و الشيخ زايد و السادس من أكتوبر، بمرتبات تبدأ من 2000 جنية إلى 5000 جنية و ذلك حسب الوظيفة و الخبرات، و للراغبين في شغل الوظائف يرجى تعبئة الاستمارة الخاصة بالوظائف من خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/sb2ny58
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : براتب 5000 جنية| وظائف خالية بشركة موري سوشي انترناشونال للمطاعم للجنسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.