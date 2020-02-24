وظائف شاغرة : براتب 5000 جنية| وظائف خالية بشركة موري سوشي انترناشونال للمطاعم للجنسين

تعلن شركة موري سوشي انترناشونال كبرى الشركات العاملة في مجال الضيافة و السياحة ” كوبري النزهة – الماظة – مصر الجديدة بالقاهرة ” عن وظائف شاغرة للمؤهلات المتوسطة و العليا، من الجنسين، كما تطلب طلبة متفرغين و حديثي التخرج، و ذلك للعمل فورا بفروع الشركة ” مصر الجديدة و مدينة نصر و التجمع و الشيخ زايد و مدينة السادس من أكتوبر” بمرتبات مجزية، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-

الوظائف المطلوبة لشركة موري سوشي انترناشونال

مشرف صالة، و يشترط مؤهل عالى أو متوسط و خبرة. ويتر، و يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط. مساعد ويتر، و يشترط مؤهل متوسط . شيف، و يشترط مؤهل عالى أو متوسط. مساعد شيف، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط. رئيس قسم بالمطبخ، و يشترط مؤهل عالى أو متوسط. استيوارد ” عامل تجهيز و تحضير” و لا يشترط مؤهل.

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الشروط و المزايا:-

و يشترط لجميع الوظائف مؤهلات عليا و متوسطة، ما عدا وظيفة استيوارد لا يشترط مؤهل، و نظام العمل 8 ساعات، و تقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية و اجتماعية و بدل انتقالات، و ذلك من منطقة التجمع و الشيخ زايد و السادس من أكتوبر، بمرتبات تبدأ من 2000 جنية إلى 5000 جنية و ذلك حسب الوظيفة و الخبرات، و للراغبين في شغل الوظائف يرجى تعبئة الاستمارة الخاصة بالوظائف من خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/sb2ny58