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وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران ناس
لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير برنامج الولاء: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– مسؤول الشراكة الرقمية: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال.
– موظف منتجات الطائرة: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو تقنية المعلومات).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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