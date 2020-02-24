18 وظيفة شاغرة للجنسين بمكتبة الملك فهد الوطنية

2020-02-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، عن توفر عدد (18) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:

– خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية.

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– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت إدارة المكتبة أن التقديم سوف يبدأ الساعة الثامنة صباحًا يوم الأحد الموافق 6 رجب 1441هـ، وينتهي الساعة 11 مساءً يوم الخميس الموافق 10 رجب 1441هـ، وذلك عبر منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل الوظائف المعلنة وتفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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