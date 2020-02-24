- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم 18 وظيفة شاغرة للجنسين بمكتبة الملك فهد الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
18 وظيفة شاغرة للجنسين بمكتبة الملك فهد الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، عن توفر عدد (18) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:
– خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
– خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
– الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية.
– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
وأوضحت إدارة المكتبة أن التقديم سوف يبدأ الساعة الثامنة صباحًا يوم الأحد الموافق 6 رجب 1441هـ، وينتهي الساعة 11 مساءً يوم الخميس الموافق 10 رجب 1441هـ، وذلك عبر منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)
ولمعرفة تفاصيل الوظائف المعلنة وتفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 18 وظيفة شاغرة للجنسين بمكتبة الملك فهد الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.