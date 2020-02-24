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وظائف أكاديمية لدى جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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2020-02-24

وظائف أكاديمية لدى جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

في تخصص اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف محاضرين في تخصص اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي في كلية العلوم والمهن الصحية بالرياض والبرنامج التحضيري في جدة والأحساء :

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المدينة المؤهل المطلوب الجنس التخصص
الرياض و جدة والأحساء ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education ذكور و إناث اللغة الإنجليزية
الرياض فقط ماجستير في أحد تخصصات الحاسب الآلي ذكور و إناث الحاسب الآلي

 

– على الراغبين والراغبات مِن من تتوفر لديه/لديها المؤهل المطلوب والحاصل/الحاصلة على معدل تراكمي لا يقل عن3.75/5 (تقدير جيد جداً) في درجة البكالوريوس بأحد التخصصات المطلوبة أعلاه أن يقوم/تقوم بتعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة عبر الرابط: ​(اضغط هنا)، وانتظار الرد على البريد الإلكتروني ، ينتهي يوم الخميس الموافق 15 مارس 2020م .

ويبلغ المتقدمون والمتقدمات بمواعيد المقابلات الشخصية حسب توفر التخصص المطلوب في الكلية والمدنية والمعدلات التراكمية وعدد الوظائف الشاغرة.

للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف : 011-4295672 ، أو المراسلة من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
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