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وظائف أكاديمية لدى جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
في تخصص اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف محاضرين في تخصص اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي في كلية العلوم والمهن الصحية بالرياض والبرنامج التحضيري في جدة والأحساء :
|المدينة
|المؤهل المطلوب
|الجنس
|التخصص
|الرياض و جدة والأحساء
|ماجستير في TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education
|ذكور و إناث
|اللغة الإنجليزية
|الرياض فقط
|ماجستير في أحد تخصصات الحاسب الآلي
|ذكور و إناث
|الحاسب الآلي
– على الراغبين والراغبات مِن من تتوفر لديه/لديها المؤهل المطلوب والحاصل/الحاصلة على معدل تراكمي لا يقل عن3.75/5 (تقدير جيد جداً) في درجة البكالوريوس بأحد التخصصات المطلوبة أعلاه أن يقوم/تقوم بتعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة عبر الرابط: (اضغط هنا)، وانتظار الرد على البريد الإلكتروني ، ينتهي يوم الخميس الموافق 15 مارس 2020م .
ويبلغ المتقدمون والمتقدمات بمواعيد المقابلات الشخصية حسب توفر التخصص المطلوب في الكلية والمدنية والمعدلات التراكمية وعدد الوظائف الشاغرة.
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