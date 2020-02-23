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وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة ديافرم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركة ديافرم “Diaverum”، المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الكلى، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للشركة في كل من عرعر، وخليص.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– صيدلي إكلينيكي (عرعر): درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.
– أخصائيـ/ـة خدمة اجتماعية (خليص): درجة البكالوريوس في تخصص الخدمات الاجتماعية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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