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وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى قوى الأمن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني أشعة طب الأسنان: شهادة الدبلوم في تخصص التصوير الشعاعي، أو ما يعادلها.
– سكرتير: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (السكرتارية التنفيذية، أو السكرتارية الطبية، أو اللغة الإنجليزية، أو الإدارة الصحية).
– استشاري السلامة: شهادة الدكتوراه أو الماجستير في تخصصات: (الصحة المهنية، والسلامة، والبيئة).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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