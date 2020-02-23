وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 4 مدن

2020-02-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول- مندوب خدمات المستشفى (الخبر).

. مسؤول- حسابات خدمات العملاء (الجبيل).

Advertisements

. مسؤول- حسابات خدمات العملاء (الرياض).

. مسؤول- مندوب خدمات المستشفى (جدة).

. مسؤول- مندوب خدمات المستشفى (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر