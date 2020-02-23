وظائف شاغرة : “والتقديم حتى 8 مارس” وزارة التنمية المحلية تعلن عن وظائف شاغرة بنظام التعاقد القابل للتجديد وشروط ومكان التقديم

قام اليوم وزير التنمية المحلية السيد اللواء محمود شعراوي بالإعلان عن وظائف شاغرة تخصصية بمقر ديوان عام الوزارة، وأشار شعراوي إلى أن إعلان هذه الوظائف جاء وفق قرار وزارة التخطيط رقم 125 لعام 2018.

وعن الوظائف الشاغرة المطلوبة فجاءت كالتالي

1- عدد 5 أخصائيين لتشغيل الحاسب الآلي.

2- عدد 5 مهندسن مدني وعمارة وميكانيكا.

3- عدد 5 أخصائيين تخطيط عمراني.

4- عدد 5 باحثيين قانونيين.

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الشروط الخاصة لشغل وظائف شاغرة بوزارة التنمية المحلية

1- عدم التقدم لأكثر من وظيفة.

2- عدم زيادة سن المتقدم عن 35 سنة.

3- يشترط في المتقدم أن يكون لائق بدنياً، وذلك بشهادة صادرة من المجلس الطبي.

4- التعاقد لمدة سنة كاملة وقابلة للتجديد.

5- التعاقد لا يترتب علية إلزام الوزارة بالتثبيت.

موعد التقديم بداية من اليوم الأحد 23 فبراير وحتى 8 مارس المقبل.

أما عن مكان التقديم فيكون بشكل يدوي داخل مقر ديوان عام الوزارة، والكائن بالجيزة في الدقي 4 شارع الصيد، وذلك في الدور التاسع لمكتب الأمانة الفنية للجنة التعاقد الوظيفي.