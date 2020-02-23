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2020-02-23 طيران الإمارات تعلن عن وظائف للجنسين من حملة الثانوية فأعلى متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت شركة طيران الإمارات عن وظائف شاغرة للرجال والنساء في مجال المبيعات بمدينة جدة لحملة الثانوية العامة فأعلى، وفق المسميات التالية: تنفيذي مبيعات (Sales Executive – Jeddah )

تنفيذي مبيعات رئيسي (SENIOR SALES EXECUTIVE – JEDDAH ) – شروط عامة: الوظائف مخصصة للسعوديين والسعوديات فقط. حاصل على الشهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس). خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المبيعات (ويفضل في مبيعات الطيران أو وكالات السفر). إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً. إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس . للتقديم على وظائف تنفيذي مبيعات (اضغط هنا).

للتقديم على وظائف تنفيذي مبيعات رئيسي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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