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2020-02-23 أسواق التميمي تعلن عن 40 #وظيفة للجنسين عبر طاقات للعمل في مدينة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة أسواق التميمي عن توفر ( 40 ) وظيفة شاغرة ( للرجال والنساء ) لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، للعمل في مدينة الرياض، بمسمى ( كاشير )، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) ، وفق التفاصيل التالية: – الشروط: Advertisements أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

المرحلة الثانوية أو ما يعادلها

لا يشترط توفر خبرة سابقة.

دوام كامل – الوصف الوظيفي : استلام الدفعات نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان أو بالطرق الأخرى من العملاء، وتحرير الإيصالات، وتشغيل آلات تسجيل النقود، وتسوية المبالغ النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات. – للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنــا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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