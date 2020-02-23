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2020-02-23 باب رزق جميل يعلن عن وظائف بعدة مدن في عدة تخصصات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن باب رزق جميل عن توفر فرص وظيفية شاغرة في للرجال والنساء في المدن التالية (الرياض ، جدة ، الدمام ، الجبيل ، الخبر) وفق المسميات التالية: مديرة برنامج ريادة أعمال

مسؤول مبيعات

مسؤولة مبيعات

بائع معرض

بائعات معرض

مدير معرض

مديرة معرض

أخصائية تدريب

أخصائي موارد بشرية

مسئول صناديق استثمار

مساعد مدير معرض

تداول أسهم

مسئول تمويل شركات

أخصائية مبيعات » للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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