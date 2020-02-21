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وظائف شاغرة للسعوديين في طيران الإمارات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– تنفيذي مبيعات أول.
– تنفيذي مبيعات.
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2020م.
وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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