وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة سامبا

2020-02-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة سامبا المالية “بنك سامبا”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “مراجع التدقيق والمخاطر”؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

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وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة)، أو التخصصات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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