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2020-02-20 وظائف صحية شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف صحية شاغرة، وفق التفاصيل الموضحة أدناه: Advertisements مدينة الأمير سلطان الطبية مستشفى القوات المسلحة بالجنوب مستشفيات القوات المسلحة بالطائف – بالمسميات التالية : مثقف صحي / Patient Health Educator مثقف صحي للمجتمع / Community Health Educator مثقف لمرضى السكري / Diabetes Educator / RGN – CARDIAC CATHETERIZATION LABORATORY أخصائي سمعيات بمستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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