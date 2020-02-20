وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

2020-02-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير الإنتاج: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– موظف الخدمات المصرفية الإسلامية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والتسويق، والأعمال المصرفية الإسلامية).

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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