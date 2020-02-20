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79 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للجنسين بأمانة جدة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر عدد (79) وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. مهندس مدني مساعد (عدد 21 وظيفة/ للجنسين).
. سائق معدات ثقيلة (عدد 10 وظائف/للرجال).
. مساعد مشغل معدات (عدد وظيفتين/ للرجال).
. باحث قانوني مساعد (عدد وظيفتين/ للرجال).
. مهندس كهربائي مساعد (عدد 4 وظائف/ للرجال).
. مهندس زراعي مساعد (عدد 3 وظائف/ للرجال).
. مهندس تخطيط مساعد (عدد 9 وظائف/ للرجال).
. باحث تطوير إداري مساعد (للنساء).
. باحث قانوني مساعد (عدد وظيفتين/ للنساء).
. محاسب مساعد (عدد 4 وظائف/ للنساء).
. مساح جوي (عدد 4 وظائف/ للنساء).
. مطور برامج (عدد 4 وظائف/ للنساء).
. مهندس معماري مساعد (عدد 12 وظيفة/ للنساء).
. مهندس تنسيق مواقع مساعد (للنساء).
وبينت الأمانة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:
– خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس والماجستير).
– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.
– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
– يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.
– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.
– (المتقدمون/المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث أن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــة) من الإعلان نهائيًا (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.
ودعت الأمانة الراغبين والرغبات بالتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)
ولمعرفة مواعيد التقديم وتفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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