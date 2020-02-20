79 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للجنسين بأمانة جدة

2020-02-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر عدد (79) وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مهندس مدني مساعد (عدد 21 وظيفة/ للجنسين).

. سائق معدات ثقيلة (عدد 10 وظائف/للرجال).

. مساعد مشغل معدات (عدد وظيفتين/ للرجال).

. باحث قانوني مساعد (عدد وظيفتين/ للرجال).

. مهندس كهربائي مساعد (عدد 4 وظائف/ للرجال).

. مهندس زراعي مساعد (عدد 3 وظائف/ للرجال).

. مهندس تخطيط مساعد (عدد 9 وظائف/ للرجال).

. باحث تطوير إداري مساعد (للنساء).

. باحث قانوني مساعد (عدد وظيفتين/ للنساء).

. محاسب مساعد (عدد 4 وظائف/ للنساء).

. مساح جوي (عدد 4 وظائف/ للنساء).

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. مطور برامج (عدد 4 وظائف/ للنساء).

. مهندس معماري مساعد (عدد 12 وظيفة/ للنساء).

. مهندس تنسيق مواقع مساعد (للنساء).

وبينت الأمانة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

– خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس والماجستير).

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

– (المتقدمون/المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث أن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــة) من الإعلان نهائيًا (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

ودعت الأمانة الراغبين والرغبات بالتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)

ولمعرفة مواعيد التقديم وتفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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