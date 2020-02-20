وظائف أكاديمية للرجال والنساء بـ جامعة الحدود الشمالية

2020-02-20

متابعات الخليج 365 – الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن رغبتها في استقطاب عدد من الكفاءات الوطنية المتميزة (للرجال والنساء) ممن يكملون دراساتهم في الخارج في عدد من التخصصات، للعمل في مقر الجامعة بعرعر وفروعها في كل من (رفحاء وطريف والعويقيلة)، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه

بيان بالوظائف المراد شغلها بالكوادر الوطنية:

المدينة الكلية التخصص ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​عرعر​ ​​​​​​​​​​​​الطب ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ الباطنة الجراحة الكائنات الدقيقة الأذن والأنف والحنجرة طب الأسرة والمجتمع علم الأمراض علم الأنسجة علم التشريح علم الطفيليات علم الكيمياء الحيوية علم وظائف الأعضاء علم الأدوية والسموم الأطفال النساء والتوليد ​​​​العلوم الطبية التطبيقية ​ ​ ​ ​ ​ تقنية المختبرات الطبية التغذية الإكلينيكية علم الأنسجة المرضية علم أمراض الدم أحياء دقيقة طبية كيمياء حيوية سريرية تمريض كافة التخصصات الدقيقة في التمريض ​​​​​الهندسة ​

​ ​ ​ ​ ​ الصناعية الكهربائية الكيميائية المدنية المواد التعدين الميكانيكية ​​كلية العلوم ​ ​ ​ الرياضيات الفيزياء علوم الحاسب الكيمياء ​​​​​​​​إدارة الأعمال ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ إدارة أعمال إدارة عامة نظم معلومات إدارية قانون محاسبة التحليل الكمي إدارة الموارد البشرية التسويق الاقتصاد التمويل والتأمين ​​​​كلية التربية والآداب ​ ​ ​ ​ ​ لغة إنجليزية مناهج وطرق تدريس لغة إنجليزية مناهج وطرق تدريس رياضيات تقنيات تعليم أصول وسياسات التربية علم النفس ​​​​الاقتصاد المنزلي ​ ​ ​ ​ ​ تصميم أزياء ملابس ونسيج التصاميم والفنون تصميم داخلي علوم أسرية الفنون البصرية ​كلية المجتمع ​ ​ علوم الحاسب إدارة الأعمال لغة إنجليزية

المدينة الكلية التخصص رفحاء ​كلية الحاسبات وتقنية المعلومات ​ ​ علوم الحاسبات تقنية المعلومات نظم المعلومات ​​​​​كلية العلوم والآداب ​ ​ ​ ​ ​ ​ الكيمياء الرياضيات علم الأحياء أحياء دقيقة طفيليات لغة إنجليزية الطفولة المبكرة ​​​​​​​​​​​الصيدلة ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ علم الأدوية والسموم صيدلانيات برنامج الإقامة في الصيدلة السريرية علاجيات كيمياء صيدلية كيمياء النبات والنواتج الطبيعية أحياء دقيقة طبية كيمياء حيوية طبية علم الأمراض تشريح علم وظائف الأعضاء تقنية حيوية إحصاء حيوي ​كلية المجتمع ​ ​ علوم الحاسب إدارة الأعمال محاسبة

المدينة الكلية التخصص طريف ​​​​​​ ​​​​​كلية العلوم والآداب ​ ​ ​ ​ ​ ​ الرياضيات لغة إنجليزية الفيزياء علوم الحاسب الطفولة المبكرة الكيمياء التسويق كلية المجتمع ​ علوم الحاسب محاسبة

المدينة الكلية التخصص ​العويقيلة ​ ​ ​كلية العلوم والآداب ​ ​ لغة إنجليزية علوم الحاسب الكيمياء

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا.

3- أن يكون المتقدم منتظمًا في برنامج الدكتوراه أو ما يعادلها.

4- أن تكون الجامعة التي يدرس بها المتقدم حاليًّا ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف QS.

5- أن يكون نظام الدراسة للمراحل الثلاث (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) عن طريق الانتظام الكامل والتفرغ التام في بلد الدراسة.

6- أن يتواءم التخصص العام للمتقدم في الدرجات الثلاث: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه.

7- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا للعمل بالوظيفة المستقطب لها.

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8- اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية وأي اختبارات تراها الجامعة.

9- ألا يكون المتقدم موظفًا بجهة حكومية عند التقديم.

الطلبات (الوثائق المطلوب إرفاقها إلكترونيًّا):

1- السيرة الذاتية.

2- صورة من شهادة المؤهل العلمي (الماجستير والبكالوريوس).

3- صورة المعادلة إذا كان المؤهل من خارج المملكة.

4- صورة من شهادة الامتياز للتخصصات الصحية.

5- صورة من مؤهل الزمالة الطبية (إن وجد) للتخصصات الصحية.

6- صورة من الهوية الوطنية.

7- صورة من خطاب قبول الدكتوراه.

8- مشهد دراسي من الجامعة موضحًا ​فيه التخصص العام والدقيق الذي يدرس فيه المتقدم حاليًّا.​

ملاحظة:

– ترفع جميع الوثائق في ملف واحد من نوع (PDF).

– سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل أو غير صحيح البيانات والوثائق.

– للتواصل والاستفسار على البريد الإلكتروني: ([email protected])

تاريخ التقديم :

– يبدأ التقديم يوم الأحد بمشيئة الله بتاريخ 29/ 06/ 1441هـ، وينتهي يوم الخميس بتاريخ 10/ 07/ 1441هـ.

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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