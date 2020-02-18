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2020-02-18 جامعة الأميرة نورة تدعو المرشحات لوظائفها لإجراء المقابلة الشخصية متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للمتقدمات ممن دخلن اختبار المسابقة الوظيفية (الاختبار التحريري) التحقق من ترشيحها للمقابلة الشخصية عبر الرابط والتفاصيل أدناه: للمسميات الوظيفية التالية: 1. مراقب أمن وسلامة المرتبة الرابعة 2. مراقبة خدمات المرتبة الرابعة 3. باحث اجتماعي المرتبة الثامنة Advertisements 4. مشرف اجتماعي المرتبة السادسة 5. محلل نظم المرتبة السابعة 6. باحث علمي مساعد المرتبة السادسة 7. محاسب مساعد المرتبة السادسة – للتفاصيل من خلال الرابط (من هنــا)​. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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