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2020-02-18 8 وظائف للجنسين بـ المستشفى السعودي الألماني عبر طاقات متابعات الخليج 365 – عسير أعلن المستشفى السعودي الألماني فرع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ، للعمل في منطقة عسير / خميس مشيط ، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) ، بالمسميات التالية : 1 » أخصائي أطفال ‎: خميس مشيط , عسير نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل) النشر: 23/06/1441 المدة: 6 أشهر الفرص المتاحة: 4 2 » أخصائي علاقات عامة ‎: خميس مشيط , عسير Advertisements نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل) النشر: 23/06/1441 المدة: 6 أشهر الفرص المتاحة: 3 3 » أخصائي نفسي ‎ : خميس مشيط , عسير نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل) النشر: 23/06/1441 المدة: 6 أشهر الفرص المتاحة: 1 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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