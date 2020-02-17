٨٤ وظيفة شاغرة في جامعة الإمام عبدالرحمن

2020-02-17

متابعات الخليج 365 – واس

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام عن طرح ٨٤ وظيفة على برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية بمستشفيات الجامعة للسعوديين والسعوديات فقط وسيتم فتح التقديم عليها عند الساعة الثامنة صباحاً اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 24/6/1441هـ ، الموافق 18/2/2020م حتى 8 رجب 1441 هـ الموافق 3 مارس 2020م عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (هنا).

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بالجامعة المهندس طفيل اليوسف أن الجامعة أعلنت عن طرح ٨٤ وظيفة على برنامج التشغيل الذاتي وتشمل عدة فئات هي الأطباء وأخصائيي التمريض والأخصائيين غير الأطباء و المهندسين و المعلومات الصحية.

ونوه أن من شروط التقديم لهذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودياً وان يكون حاصلا على المؤهلات على الحد الأدنى وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة في مستشفى مرجعي والحصول على التصنيف المهني للوظائف الصحية واجتياز المقابلة والفحص الطبي وامتحان اللغة الإنجليزية لجميع الوظائف .

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