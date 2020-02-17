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وظائف هندسية وإدارية شاغرة بصدارة للكيميائيات

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2020-02-17

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بصدارة للكيميائيات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أول تحسين: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

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– مهندس عمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

– أخصائي ثاني العقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الكيمياء، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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