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2020-02-17 وظائف للرجال والنساء لدى شركة النهدي الطبية متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت شركة النهدي الطبية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في محافظة جدة وفق المسميات التالية: Advertisements محاسب / Accountant

أخصائي نظام إدارة الجودة / Quality Management System Specialist

مخطط البضائع / Merchandise Planner

مساعد مدير فئة / Assistant Category Manager

موظف الشؤون التنظيمية والحكومية / Regulatory & Government Affairs Officer

كاتب تقارير فوري / Online Copy Writer

مطور محتوى / Content Developer

ممثل مشتريات الشركات / Corporate Purchasing Buyer

مساعد مدير مشاريع تطوير الشبكات / Network Development Projects Assistant Manager

مساعد مدير تطوير الشبكات / Network Development Assistant Manager – وأوضحت شركة النهدي أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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