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وظائف للرجال والنساء لدى شركة النهدي الطبية
متابعات الخليج 365 – الرياض
أعلنت شركة النهدي الطبية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في محافظة جدة وفق المسميات التالية:
محاسب / Accountant
أخصائي نظام إدارة الجودة / Quality Management System Specialist
مخطط البضائع / Merchandise Planner
مساعد مدير فئة / Assistant Category Manager
موظف الشؤون التنظيمية والحكومية / Regulatory & Government Affairs Officer
كاتب تقارير فوري / Online Copy Writer
مطور محتوى / Content Developer
ممثل مشتريات الشركات / Corporate Purchasing Buyer
مساعد مدير مشاريع تطوير الشبكات / Network Development Projects Assistant Manager
مساعد مدير تطوير الشبكات / Network Development Assistant Manager
– وأوضحت شركة النهدي أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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