شكرا لقرائتكم قوات الأمن الخاصة تعلن فتح باب القبول لعدد من الرتب العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-17 قوات الأمن الخاصة تعلن فتح باب القبول لعدد من الرتب العسكرية متابعات الخليج 365 – الرياض أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي أول، جندي) للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة وفق التفاصيل التالية: الشروط: Advertisements أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30) سنة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

إن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن لا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية.

أن لا يقل التقدير عن جيد.

حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب وتكون دراسته انتظاماً.

إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات علماً بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك. تاريخ التقديم :- وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 29 / 6 / 1441 هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 3 / 7 / 1441 هـ الساعة 10 صباحاً. رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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