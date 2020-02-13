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وظائف شاغرة للجنسين في شركة بترو رابغ
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل أعمال أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة الكيميائية، أو الكيمياء)، ويفضل درجة الماجستير.
– محلل التخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو الهندسة، أو الاقتصاد، أو الكيمياء).
– رئيس قسم دعم الهندسة الميكانيكية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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