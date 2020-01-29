وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

2020-01-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق إجراءات الخروج: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة مستشفيات.

– فني أطراف صناعية: شهادة الدبلوم في تخصصات: (تقويم العظام، والأطراف الصناعية).

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– منسق طبي: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة مستشفيات.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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