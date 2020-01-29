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شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تعلن عن وظائف في القوات البرية الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
على بند التشغيل وبرنامج المساعدة الفنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن شغور عدد من الوظائف في القوات البرية الملكية السعودية.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف متاحة على بند التشغيل في إدارة التشغيل والصيانة وفي برنامج المساعدة الفنية بتقنية المعلومات، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع (هنا الرابط).
ولفتت وزارة الدفاع إلى أن التقديم على الوظائف سينتهي يوم السبت القادم الموافق 7 جمادى الآخرة 1441هـ.
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