وظائف شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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2020-01-27 متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (28) وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض. وبينت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي أمان نووي. – خبير في الحماية من الإشعاع. – خبير في الأمان النووي. – خبير في الأمن النووي. – خبير في القانون النووي ومنع الانتشار. – أخصائي حماية من الإشعاع. – أخصائي أمن نووي. – أخصائي منع الانتشار النووي. – أخصائي التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية. – أخصائي رصد إشعاعي بيئي. – أخصائي تقنية معلومات. – فني تقنية معلومات. – إداري (تنفيذي موارد مالية). – إداري (تنفيذي تنمية الإيرادات). Advertisements – إداري (تنفيذي مشتريات). – إداري (تنفيذي خدمات عامة). – مراجع داخلي. – باحث (مستشار قانوني). – إداري (تنفيذي عمليات موارد بشرية). – إداري (تنفيذي تطوير موارد بشرية). – إداري (تنفيذي تواصل داخلي). – إداري (تنفيذي التواصل الإعلامي). – إداري (تنفيذي توعية وتثقيف). – إداري (تنفيذي علاقات عامة). – إداري (تنفيذي تعاون دولي). – إداري (تنفيذي تخطيط إستراتيجي). – إداري (تنفيذي عمليات وجودة). – إداري (تنفيذي إدارة مشاريع). وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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