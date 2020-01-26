شكرا لقرائتكم 20 وظيفة للرجال والنساء في حفر الباطن عبر طاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-26 لدى فروع لاند مارك العربية متابعات الخليج 365 - حفر الباطن أعلنت غرفة حفر الباطن وبالتعاون مع شركة لاند مارك العربية وبوابة العمل الوطنية “طاقات” عن توفير (20) فرصة عمل بفروع الشركة في حفر الباطن ، وفقا للتفاصيل التالية: وظائف الرجال : 15 وظيفة بمسمى ممثل موارد بشرية .

وظائف النساء : 5 وظائف بمسمى ممثل مبيعات . Advertisements • سيتم إجراء المقابلات على مسرح الغرفة : يوم الثلاثاء بتاريخ 28 /2020/1 م الساعة 12 ظهراً للنساء .

يوم الأربعاء بتاريخ 29 /2020/1 م الساعة 9 صباحاً للرجال . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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