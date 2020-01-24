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2020-01-24 وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة أم القرى متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة أم القرى عن توفير وظائف أكاديمية شاغرة بمسمى وظيفي، دكتور جامعي، عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن من أجل العمل بفروع الجامعة، وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة: Advertisements – دكتور جامعي شروط التقديم: – الوظيفة في مجال الهندسة المدنية. – يجب أن يتمتع المرشح بمهارات وخبرات ممتازة في التدريس. – أن يكون نشطًا للغاية في مجال البحث. رابط التقديم: (اضغط هنا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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