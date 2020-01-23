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2020-01-23 36 وظيفة شاغرة لدى مشروع مدينة القدية متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض. وبيَّنت إدارة المدينة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير فنون الحقل الصخري (عدد وظيفتين). . مدير تقنية المعلومات والاتصالات. . مدير أول التصميم الإبداعي. . مدير عمليات التحليل المالي. . مدير تطوير التحليل المالي. . مدير فني ميداني- المدينة المائية. . أخصائي إدارة المرافق (عدد وظيفتين). . مدير التأمين. . مدير التدريب الإداري والسلامة. . مدير البساتين. . محلل أول التطوير المالي (عدد وظيفتين). . مدير التخطيط والتحليل المالي. . مهندس إنشائي- السكك الحديدة والأنفاق. Advertisements . مساعد مدير مراقبة الجودة. . مدير تدقيق السلامة. . منسق أول العروض (عدد وظيفتين). . مدير أول الجرافيك (عدد 3 وظائف). . محرر فني- المستندات والبيانات. . مدير المحاسبة المالية. . محاسب الحسابات. . مهندس تكاليف. . محاسب أول (عدد وظيفتين). . مدير النقل. . مدير الضرائب. . مدقق داخلي أول- مشروع تقنية المعلومات (عدد وظيفتين). . نائب رئيس التطوير. . مساعد المدقق الداخلي (عدد وظيفتين). وأوضحت إدارة المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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