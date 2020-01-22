وظائف شاغرة : وظائف الحكومة المصرية “محدث”

نقدم لكم اليوم كل وظائف جمهورية مصر العربية، ويشمل هذا التقرير تحديث يومي لكافة الوظائف الحكومية المصرية، كما يشمل أيضا كل الوظائف التي تعلن عنها جميع الوزارات الحكومية بمصر، في البداية نتمنى من لجميع من يبحث عن وظائف وتعينات في الحكومة المصرية دوام النجاح والتفوق في هذه الوظائف، كما نتمنى لهم دائما دوام التفوق وتحقيق كل الأماني لكم.

محدث بتاريخ 22 يناير 2020

لخريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون يمكن تقديم الملفات خلال الشهر القادم من أجل تقديم علي شغل وظائف معاون نيابة، ويمكن معرفة كافة التفاصيل وأوراق التقديم بالإضافة إلي روط التقديم من خلال الدخول علي الإعلان الرسمى لوظائف النيابة العامة وفتح باب تلقى الطلبات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون.

محدث بتاريخ شهر يوليو 2018

تعلن وزارة القوي العاملة والهجرة عن وظائف مختلفة وهي عبارة عن عمال وفنيين وأمين مخزن بالإضافة إلي منسقين وسائقين ومهندسين وأخصائيين ومندوبين ومشرفين، وإليكم الإعلان كاملاً:-

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أخر تحديث يومي لوظائف الحكومة المصرية ليوم الخميس 5 أبريل 2018

تعلن الحكومة المصرية عن توافر فرص عمل لخريجي لتجارة عربي وإنجليزي، ووظائف محاسبين بمحافظة الدقهلية للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإليكم استمارة التقديم للوظائف وشروطها والتسجيل إلكترونياً.



محدث بتاريخ الأربعاء الموافق 21 مارس 2018

هناك عدد من الوظائف المتاحة بمترو الأنفاق ولمشاهدة الوظائف التفصيلية يمكن الدخول علي 150 وظيفة بمترو الأنفاق والتقديم حتي 12 أبريل، ومن شروطها الآتي:-

أن يكون المتقدم حاصل علي تقدير عام جيد جداً فأعلي.

يجيد استخدام الحاسب الآلي.

يجيد اللغة الإنجليزية.

أن يكون لديه إقامة داخل القاهرة الكبري وسنة عند التقديم لا يزيد عن 28 عاماً.

إعلان وظائف بنك مصر لخريجي الجامعات

فتح باب التقديم لوظائف النيابة العامة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة

تابعونا لمشاهدة التحديثات لوظائف الحكومة المصرية ويمكنكم مشاهدة الوظائف الحكومية التالي:-

وظائف الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني لجميع المؤهلات والتقديم إلكترونيا من هنا.

من هنا. وظائف مصانع أنتاح الأسمنت ببنى سويف والعريش للمؤهلات العليا والدبلومات بالمحافظات من هنا.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة وأسماء المتقدمين والأوراق المطلوبة للتعيين والتوظيف بجميع المحافظات من هنا.

هناك وظائف خالية بالحكومة المصرية بمدن جنوب صعيد بثلاث محافظات مثل قنا والأقصر وأسوان وذلك للعمل بجهاز التعبئة العامة والإحصاء 2018، والتقديم بدء من 23 يناير ولمعرفة الأوراق والشروط من هــنـــــــا.