شكرا لقرائتكم 24 وظيفة أكاديمية للجنسين بكلية فقيه للعلوم الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-16 24 وظيفة أكاديمية للجنسين بكلية فقيه للعلوم الطبية في عدة تخصصات متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت كلية فقيه للعلوم الطبية بمحافظة جدة عن توفر ( 24 ) وظيفة أكاديمية شاغرة ( للرجال والنساء )، من حملة درجة الدكتوراه والماجستير في عدة تخصصات، للعمل بوظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد – محاضر ) . للتقديم على الوظائف ترسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي ( [email protected] ) شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 24 وظيفة أكاديمية للجنسين بكلية فقيه للعلوم الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.