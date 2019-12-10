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#وظائف فنية شاغرة بالخطوط الجوية السعودية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية شاغرة، على مسمى “فني صيانة طائرات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مدينة الرياض، ومحافظة جدة.
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2020م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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