وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC

2019-12-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الحسابات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

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– أخصائي المحاسبة: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مهندس أول تخطيط البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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