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16 #وظيفة شاغرة بشركة الكفاح القابضة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أمين المخزون (عدد وظيفتين).
– منسق مبيعات.
– موظف موارد بشرية.
– مدير مراقبة الجودة (عدد وظيفتين).
– مراقب الوثائق (عدد وظيفتين).
– مشغل معدات (عدد وظيفتين).
– مشغل معدات مصنع (عدد 4 وظائف).
– مهندس معماري.
– فني ضمان ومراقبة الجودة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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