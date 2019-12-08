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2019-12-08 8 #وظائف للجنسين بشركة أجا للصناعات الدوائية التقديم من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة أجا للصناعات الدوائية عن توفر (8) وظائف (صيدلي) شاغرة (للرجال والنساء) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفق التفاصيل التالية : – الشروط : الوظائف للرجال والنساء

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / صيدلة

لا يشترط توفر الخبر

دوام كامل / فترة صباحية Advertisements – وصف التدريب : تمثيل الشركات كمندوب لبيع السلع والخدمات، وتكوين علاقات مع العملاء والحفاظ عليها، وفهم احتياجاتهم وتوفير الحلول المناسبة. – المهام التدريبية : تمثيل الشركات كمندوب لبيع السلع والخدمات، وتكوين علاقات مع العملاء والحفاظ عليها، وفهم احتياجاتهم وتوفير الحلول المناسبة. – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ). شارك الخبر

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