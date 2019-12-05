وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي

2019-12-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى الخفجي العام، ومستشفى النعيرية.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي اكتساب المواهب: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– موظف الاعتماد الطبي: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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– طبيب مقيم: درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

– مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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