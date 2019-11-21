وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم على وظائف “أخصائي السلامة والجودة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة للسعوديين من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية:

– الهندسة.

– الهندسة البيئية.

– العلوم البيئية.

– إدارة العمليات.

– إدارة الكوارث.

– إدارة البيئة والسلامة.

– هندسة الحماية من الحرائق.

– هندسة السلامة من الحرائق.

– هندسة التصنيع.

– هندسة الجودة.

– هندسة السلامة.

– التكنولوجيا الإلكترونية.

– التكنولوجيا الكهربائية.

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– السلامة الصناعية.

– تكنولوجيا الطيران والصناعة.

– هندسة الطيران.

– إدارة النقل الجوي.

– خدمات المطارات.

– علوم الطيران.

– صيانة إلكترونيات الطيران.

– إدارة الطيران.

– إدارة السلامة والصحة.

– السلامة.

– الصحة والبيئة.

– الملاحة الجوية المهنية.

– التأمين وإدارة المخاطر.

– النظم.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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